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سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل بنك بلوم
فاطمة إمام 6:54 م, الأحد, 13 فبراير 22 6:54 م, الأحد, 13 فبراير 22

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استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت أحدث المؤشرات حفاظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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