سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

حفاظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أبقت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 على مستويتها مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضح أحدث المؤشرات حفاظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي نهاية التعاملات تداولت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت المؤشرات وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

تداولت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.