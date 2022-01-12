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سعر الريال السعودي اليوم يواصل الاستقرار بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 4.17 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:39 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:39 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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في نهاية التعاملات واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 استقراره بأغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى الجانب الآخر جاءت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينما استقر سعر الريال السعودي ببنك المصرف المتحد في تقديم السعر الأقل لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول جاء عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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