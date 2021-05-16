سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره نهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم الأحد، 16-5-2021، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، وفقًا لأسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، استقراراً عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، على شاشات التداول المسائية داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما اختتم سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، تعاملاته داخل شبكة فروع بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، اليوم، الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وينهي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملاته في بنك قناة السويس، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في فروع بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.07 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بالتداولات المسائية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

وعند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات البنك الأهلي اليوناني المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على نفس مستوياته للشراء والبيع داخل فروع بنك الإسكندرية، ليتداول عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، على التوالي، مساء اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

ولا يزال سعر الريال السعودي يحقق أعلى سعر شراء مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع 6 بنوك محلية؛ بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB وHSBC، ليسجل4.17 جنيه، بالتداولات المسائية.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل العملة المحلية، على مستوى البنوك المصرية، عند 4.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض تقرير المال سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، المستوى السعري لعملة المملكة داخل سوق الصرافة المصرية، عند متوسط 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.