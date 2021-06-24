سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الخميس، 24-6-2021، مستقراً قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم.

وتستعرض “المال” التقرير اليومي عن سعر الريال مقابل الجنيه، في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار، عند 0.27 دولار أمريكي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وظل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية؛ بنك مصر، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، أبقى سعر الريال مقابل الجنيه، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، بختام التعاملات. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

فيما يتداول سعر عملة المملكة السعودية أمام الجنيه، عند مستويات متقاربة بفروع البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

فيما ظل سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع ىالبنك المصري الخليجي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك التنمية الصناعية، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي مساء اليوم، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي.