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سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات

الريال يتماسك أمام الجنيه بفروع "فيصل" عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع
منى صلاح 4:05 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:05 م, الأحد, 13 يونيو 21

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أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأحد، 13-6-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستقرا عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي اليوم، عن سعر الريال السعودي، كما تستعرض بوابة “المال” سعر الريال السعودي اليوم بعدد من البنوك الرئيسية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار أمريكي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ الذراع الصيرفي لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وأنهت البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، تداولاتها لسعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند مستويات مستقرة، كالآتي:

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سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

أبقى سعر الريال أمام الجنيه، على مستويات مستقرة بفروع بنك QNB الأهلي، بنهاية التعاملات، ليظل عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

وعند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم بفروع البنك الأهلي اليوناني.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بمستويات 4.07 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك كريدي أجريكول.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

أظهر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك فيصل الإسلامي، تماسكًا ليتداول عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

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بقلم منى صلاح

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