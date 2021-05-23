سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره نهاية التعاملات أمام الجنيه

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته اليوم الأحد، 23-5-2021، مستقراً عند متوسط سعري 4.164 جنيه للشراء و4.191 جنيه للبيع، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب أسعار العملات المعلنة على موقع البنك المركزي المصري، اليوم.

يذكر أنَّ البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك داخل القطاع المصرفي لتحرير أسعار صرف العملات العربية والأجنبية وربطها بالدولار بناء على قوة العرض والطلب، بنهاية عام 2016.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم، لدى عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

ويتداول سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للريال، مساء اليوم بشبكة فروع بنك أبو ظبي الأول. الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما تعرض شاشات التداول المسائية بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، سعر عملة المملكة السعودية أمام الجنيه، عند 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك SAIB، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في مصرف ميد بنك

كما أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوياته قرب 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بينما حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه، بفروع البنك المصري الخليجي، ليتداول مساء اليوم عند 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أنهى سعر الريال السعودي تعاملاته أمام الجنيه، بفروع بنك المشرق، اليوم.