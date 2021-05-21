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سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات

الريال يتداول عند 4.07 و4.23 جنيه ببنك البركة
منى صلاح 5:27 م, الجمعة, 21 مايو 21 5:27 م, الجمعة, 21 مايو 21

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واصل سعر الريال السعودي استقراره بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، 21-5-2021، لدى غالبية البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وفقاً للبيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس.

ويعد الجمعة والسبت عطلة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، وتستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي في تقارير يومية، ترصد مستويات الشراء والبيع لعملة المملكة بعدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة والبنك المركزي المصري.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، طبقاً لآليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، نهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

فيما أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تداولاته المسائية قرب مستوى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ويتداول سعر عملة المملكة السعودية عند 4.07 و4.23 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في مواجهة العملة المحلية، بفروع بنك البركة للتعاملات الإسلامية.

500 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعند 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أنهى سعر العملة السعودية تعاملاته أمام الجنيه، بفروع بنك أبو ظبي الإسلامي.

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سعر الريال السعودي في بنك عودة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع خلال الفترة المسائية بفروع بنك عودة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداول اللحظية بفروع بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، لسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وعند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بالفترة المسائية في بنك كريدي أجريكول.

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سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وتستعرض منصة المال الإلكترونية في تقريرها اليومي، بلوغ سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك المشرق، على مستويات مستقرة مقابل الجنيه، ليظل عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك المشرق مساء اليوم، الجمعة.

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بقلم منى صلاح

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