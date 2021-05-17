سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات

أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، 17-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليغلق عند مستويات قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب أحدث أسعار العملات الملعنة من البنك المركزي المصري، اليوم.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم، سواء على مستوى الشراء، أو البيع، لدى عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، بختام التعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ اليوم الإثنين، هو أول أيام العمل الرسمية التي يستأنف فيها القطاع المصرفي عمله، بعد العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، على سعر 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، أنهى سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تداولاته داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبالمثل، يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول المسائية ببنك فيصل الإسلامي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك الإسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وكذلك، اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، مساراً مستقراً، داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وعند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم، الإثنين، بفروع بنك أبو ظبي الأول.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

فيما ظل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأغلق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى سعري 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

حققت 6 بنوك محلية أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.17 جنيه في بنوك: بلوم وعوده والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB، بالتعاملات المسائية اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يعرض أقل سعر لعملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستوى الشراء، ليظل عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بمستويات مستقرة قرب 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، للتداولات المسائية.