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سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه

البنوك الحكومية تعرض أدنى سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 6:11 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 6:11 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2021 في ختام التعاملات، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما أظهر تقرير المال في ختام التعاملات وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وصل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري في خنام التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفقا لأحدث اسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في خنام التعاملات وصلت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما أظهر التقرير المسائي وصل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

كما أظهر تقرير المال أن بنك المصرف المتحد يعرض السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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