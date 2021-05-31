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سعر الريال السعودي اليوم ينهي تعاملاته مستقرًّا

الريال يفقد قرشًا للشراء والبيع ببنكي الأهلي ومصر
منى صلاح 7:22 م, الأثنين, 31 مايو 21 7:22 م, الأثنين, 31 مايو 21

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أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملاته، اليوم الاثنين 31-5-2021، في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة بمصر، مستقرًّا قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا للمعلن من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي عن متوسط سعر الريال السعودي اليوم.

وترصد منصة المال الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي داخل البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار عند 0.27 دولار أمريكي بالسوق المحلية، بالتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما ظل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه، بنهاية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار الريال المعلَنة من الشركة المصرية للصرافة، اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة إلى سعر صرف الريال السعودي في البنوك المحلية، تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري، داخل 3 بنوك رئيسية؛

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أبقى سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك HSBC، مستوياته عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك الإسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الاسلامي

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك أبو ظبي الاسلامي، بلوغ سعر الريال مقابل الجنيه، 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع بنك فيصل الإسلامي، خلال الفترة المسائية اليوم.

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بقلم منى صلاح

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