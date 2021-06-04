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سعر الريال السعودي اليوم ينهي تعاملاته مستقرا

4.17 و4.20 جنيه متوسط سعر الريال وفقاً للمركزي
منى صلاح 4:03 م, الجمعة, 4 يونيو 21 4:03 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، 4-6-2021، ليبقي على متوسطه السعري في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.169 جنيه للشراء و4.196 جنيه للبيع، وذلك وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، أمس الخميس.

ويعد يوما الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي في مصر، ويسود بهما استقرار نسبي لأسعار صرف العملات، خاصةً سعر صرف الريال السعودي، وتستعرض منصة “المال” الإلكترونية لقرائها في تقرير يومي، سعر الريال اليوم، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الجمعة، قرب 0.27 دولار أمريكي، بالسوق المحلية.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما ظل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، استقر سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية.

ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

كما أبقى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، ذراع الصرافة لبنك مصر.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتستعرض منصة “المال” الإلكترونية لقرائها، التعاملات المسائية على عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، داخل 3 بنوك خاصة رئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع البنك الأهلي المتحد، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع المصرف العربي الدولي، سعر الريال أمام الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك QNB الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة للمعاملات الإسلامية بالبنوك المصرية، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك فيصل الإسلامي، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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بقلم منى صلاح

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