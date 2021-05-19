سعر الريال السعودي اليوم ينهي تداولاته مستقرًّا

أنهى سعر الريال السعودي في مصر تعاملاته، اليوم الأربعاء، 19-5-2021، مقابل الجنيه في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستقرًّا ليواصل تداولاته قرب مستويات 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات من البنك المركزي المصري، المعلنة اليوم.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي، شهدت أسعار صرف الريال السعودي مستويات مستقرة، خلال شهر مايو الحالي، عند المستوى السعري المعلن اليوم، تقريبًا.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم، سواء على مستوى الشراء، أو البيع، لدى عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك احتفظ بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، باستقرار مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

في حين استقر سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، بالتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وفي المقابل، فقَد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، قرشًا في التداولات المسائية ببنك SAIB، ليستقر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك QNB

أبقى سعر العملة السعودية على مستويات 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك QNB، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما تعرض شاشات التداول المسائية بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

وظل سعر عملة المملكة السعودية محافظًا على مستويات مستقرة داخل فروع البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

ورصد موقع المال الإلكتروني، في تقريره عن سعر الريال السعودي بالسوق المحلية، تداول بنك التعمير والإسكان للريال عند 4.07 و4.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التعاملات.

أعلى سعر للريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند أعلى سعر شراء، 4.17 جنيه، داخل 7 بنوك محلية؛ بلوم وعودة والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB الأهلي، مساء اليوم، الأربعاء.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل لا يزال المصرف المتحد يبقى على أدنى سعر شراء للريال السعودي بالسوق المحلية، عند 4.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.