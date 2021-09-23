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سعر الريال السعودي اليوم ينهي التعاملات على استقرار

الريال يسجل 4.18 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 8:05 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 8:05 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل نظيره المحلي الجنيه، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

داخل شبكة فروع البنوك وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

أوضحت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة وصل عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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