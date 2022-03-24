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سعر الريال السعودي اليوم ينهي التعاملات على تراجع في البنوك

متوسط العملة يسجل 4.8 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:01 م, الخميس, 24 مارس 22 5:01 م, الخميس, 24 مارس 22

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في ختام التعاملات تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.868 جنيه للشراء، و4.868 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفيما يخص سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، جاء عند 4.71 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وبحسب التقرير اليومي لـ”المال”، جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما اظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، لمستوى 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي للمال.

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بقلم فاطمة إمام

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