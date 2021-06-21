سعر الريال السعودي اليوم يميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الإثنين، 21-6-2021، مائلاً إلى الاستقرار قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري اليوم، على موقعه الرسمي بخصوص سعر الريال السعودي، وتنقل منصة “المال” الإلكترونية لقرائها سعر الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند مستوى 0.27 دولار، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كذلك، أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول. ريال-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وبنهاية تعاملات اليوم، سجل سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

أنهى سعر الريال مقابل الجنيه، تعاملاته اليوم بفروع البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستوى سعري 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي اليوناني، بنهاية تعاملات اليوم، الإثنين.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك عوده، وصول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعند 4.07 و4.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك البركة، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

فيما أبقى سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع بنك فيصل الاسلامي، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.