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سعر الريال السعودي اليوم يستقر عند مستويات الأمس

الريال عند أدنى مستوياته بالمصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع
منى صلاح 4:13 م, الجمعة, 9 يوليو 21 4:13 م, الجمعة, 9 يوليو 21

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أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 9-7-2021، بنهاية تعاملاته على مستويات الأمس، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المحلي.

وتستعرض “المال” سعر الريال السعودي في تقرير يومي، في عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أنهى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، تعاملاته اليوم بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، بالإبقاء على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم الجمعة.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما ظل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، خلال فترة التعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

واحتفظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بمستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالشركة المصرية للصرافة، ذراع بنك مصر الصيرفي، بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تستعرض “المال” في عدد من البنوك التجارية الخاصة سعر الريال السعودي أمام الجنيه، كالتالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، أدنى مستويات له بالسوق المحلية بفروع المصرف المتحد، عند 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر إيران للتنمية، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.07 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك أبو ظبي التجاري، خلال فترة التعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، بنهاية التعاملات اليوم.

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بقلم منى صلاح

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