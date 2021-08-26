سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.. في شركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الجنيه في السوق المحلية المصرية، في ختام التعاملات داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

في حين جاء مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ببنك HSBC العملة السعودية أمام الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

أظهر آخر تحديث للعملة السعودية داخل السوق وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، عند قيمة 4.04 جنيه للشراء.