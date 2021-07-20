بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات

مستقر في اغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 3:16 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 3:16 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره بمستويات الشراء والبيع المعلنة في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، على نفس مستوى أمس، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي،  بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وعلى صعيد مستويات أمس وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأوضح تقرير المال وصول سعر الريال مقابل نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، .

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

في بنك بلوم جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-7-2021 في مصر

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده،عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  «التوفيق للتأجير التمويلى» ستحقق أفضل نتائج فى تاريخها خلال 2021

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء، داخل بنك المصرف المتحد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 3:06 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 3:01 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

فاطمة إمام 2:44 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الدولار والين يصعدان الثلاثاء وسط إقبال على الملاذات الآمنة بسبب «دلتا»

محمد عبد السند 12:00 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 20-7-2021

محمد عبد السند 11:31 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ 15 أسبوعا لمخاوف من كورونا

خالد بدر الدين 11:40 م, الأثنين, 19 يوليو 21