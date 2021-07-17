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سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات

مستقرًّا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 5:35 م, السبت, 17 يوليو 21 5:35 م, السبت, 17 يوليو 21

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استقرت سعر الريال السعودي بشكل نسبي نتيجة للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي. وتقدم “المال” سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات يواصل سعر صرف الريال السعودي استقراره مقابل الدولار الأمريكي داخل السوق العالمية عند 0.27 دولار.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

أعلنت شاشات التداول اللحظية بفروع البنك الأهلي المصري؛ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أمام الجنيه المصري جاءت مستويات الريال السعودي بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده عند قيمة 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أعلنت شاشات تداول لدى أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصرية بنهاية التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

تقدم شبكة فروع بنك HSBC سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد يواصل عرضه أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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