سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.986 جنيه للشراء، و5.007 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودى اليوم في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.87 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.