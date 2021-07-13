سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرًّا في أغلب البنوك

ما زال سعر الريال السعودي يواصل مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 13-7-2021، بنهاية التعاملات في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، وتنقل منصة “المال” الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية؛ الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفقًا لآخر مؤشرات على شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، بنهاية تعاملات اليوم جاء عند 0.27 دولار، خلال الفترة المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة فجاءعند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك بلوم، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بمستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى فروع بنك عوده،خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك التجاري الدولي، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، بلوغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فى فروع بنك HSBC، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، فى نهاية التداولات.