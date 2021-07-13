بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرًّا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 5:56 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 5:56 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ما زال سعر الريال السعودي يواصل مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 13-7-2021، بنهاية التعاملات في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، وتنقل منصة “المال” الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية؛ الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفقًا لآخر مؤشرات على شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، بنهاية تعاملات اليوم جاء عند 0.27 دولار، خلال الفترة المسائية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تواصل الاستقرار بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة فجاءعند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأحد 12-7-2021 في البنوك المصرية
سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك بلوم، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بمستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى فروع بنك عوده،خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك التجاري الدولي، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، بلوغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فى فروع بنك HSBC، بنهاية التعاملات.

اقرأ أيضا  بعد إطلاقها رسميًا.. تعرف على الاشتراطات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، فى نهاية التداولات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

كيف تحصل على وحدة سكنية ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري.. مصرفيون يوضحون

‫محمود الصباغ‬‎ 5:52 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين

‫محمود الصباغ‬‎ 5:45 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

تباين سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:17 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«التجاري الدولي» يطلق قطاع CIB Growth للشركات الصغيرة

فاطمة إمام 5:09 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

الرقابة المالية: إيداع عرض استحواذ بنك ABC على 100% من أسهم «بلوم مصر»

يحيى ياسين 4:45 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

المصرف المتحد يوفر وحدات سكنية للتمويل العقاري تبدأ من 500 ألف جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 3:46 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21