سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 بنهاية التعاملات على استقراره داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أوضح أحدث المؤشرات وصول مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرضت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلى المتحد عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.