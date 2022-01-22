سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يناير 2022 على استقراره بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرضت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلى المتحد 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول جاء عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.