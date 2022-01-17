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سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 4.17 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:37 م, الأثنين, 17 يناير 22 4:37 م, الأثنين, 17 يناير 22

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اتخذت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يناير 2022 مسيرة الاستقرار بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينما جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات، أظهرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وعلى الجانب الآخر جاءت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المتحد عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول جاء عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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