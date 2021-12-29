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سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل شركات الصرافة
فاطمة إمام 5:21 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 5:21 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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استقرت سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

حققت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرضت شاشات تداول شبكة فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما سجلت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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