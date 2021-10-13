سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما وصل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما سجلت مستويات الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وفي نهاية التعاملات وصلت مستويات أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

فيما بين آخر تحديث للعملات بفروع بنك ” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.