سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري، بنهاية التداولات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وبحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، على مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على استقراره داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أوضح تقرير “المال” استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

تتيح شبكة فروع “HSBC” مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.