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سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

لليوم الثالث على التوالي يواصل على استقراره
‫محمود الصباغ‬‎ 5:53 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 5:53 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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على نفس مستويات أمس استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه،في ختام التداولات المسائية اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر ، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مرتفعًا قرشًا على تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وعلى مستوى سوق الصرف العالمي مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما أظهر تقرير “المال” استقرار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على نفس السعر المعلن بالبنوك أمس استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وداخل شركة مصر للصرافة استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري جاء عند 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أظهر تقرير “المال” استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما أظهر التقرير المسائي على العملات العربية وصول سعر الريال مقابل الجنيه لمستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

داخل شبكة فروع “HSBC ” وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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