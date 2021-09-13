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سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل البنك المركزي
‫محمود الصباغ‬‎ 6:53 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 6:53 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الاثنين 13-9-2021، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مرتفعًا قرشًا على تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

أوضح التقرير المسائي وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري جاء عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

نشر آخِر تحديث للعملة السعودية لشاشات التداول اللحظية ببنك عودة وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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