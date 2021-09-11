سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

حافظ سعر الريال السعودي على مستوياته أمام الجنيه، بنهاية التداولات اليوم السبت 11-9-2021، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، وطبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

على صعيد تحديث للعملة السعودية بنهاية الأسبوع الجاري اليوم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك عودة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وأعلنت شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر البنك التجاري الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وأظهر التقرير وصول الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC.