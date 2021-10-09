سعر الريال السعودي اليوم يستقر أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، على نفس مستويات الأربعاء الماضي، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في ختام اليوم بكافة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

في ختام اليوم جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت آخر التحديثات داخل شركات الصرافة وصلت مستويات الريال أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعلى نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي وصول الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده على نفس مستويات أول أمس إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعرضت فروع بنك HSBC سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه في ختام التعاملات المسائية عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

ويواصل بنك المصرف المتحد في عرض السعر الاقل للريال السعودي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات دال السوق المصرية عند مسجلًا 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.