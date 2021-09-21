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سعر الريال السعودي اليوم يستقربنهاية التعاملات أمام الجنيه

الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل بنك عودة
‫محمود الصباغ‬‎ 6:29 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 6:29 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أوضحت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه مساء اليوم السبت داخل بنك HSBC عند مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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