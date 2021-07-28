سعر الريال السعودي اليوم يرتفع بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، قرشاً للشراء مقابل نظيرة المحلي الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، مقارنة بتعاملات أمس، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهر شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في نهاية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

كما ارتفعت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وفي نهاية التعاملات تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بينما أظهرت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما جاءت مستويات أسعار شراء الريال السعودي داخل HSBC أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في المصرف المتحد في عرض أقل سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء.