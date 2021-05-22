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سعر الريال السعودي اليوم يختتم تعاملاته مستقرا

4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع بالتجاري الدولي
منى صلاح 7:00 م, السبت, 22 مايو 21 7:00 م, السبت, 22 مايو 21

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أنهى سعر الريال السعودي تعاملاته اليوم السبت، 22-5-2021، أمام الجنيه المصري، مستقراً داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري معلن من البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك بسبب العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، شهد سعر صرف الريال السعودي مستويات مستقرة أمام الجنيه، منذ مطلع الشهر الجاري، ليسجل نفس المتوسط السعري تقريباً.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، بالتعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام التداولات داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ويعرض سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص بالسوق المحلية من حيث الأصول.

العملة السعودية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

كذلك، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالبنك الأهلي المتحد، مساء اليوم السبت.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

فيما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بمستوى سعري 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في البنك العقاري المصري العربي.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

فيما بلغ سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، 4.07 و4.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في بنك التعمير والإسكان.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وعند 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع ميد بنك، بالتعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي في بنك SAIB

كما أظهرت شاشات التداول المسائية بفروع بنك SAIB، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي بنك ABC

فيما يتداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك ABC، بالتعاملات المسائية.

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بقلم منى صلاح

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