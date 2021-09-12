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سعر الريال السعودي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 6:41 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:41 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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حافظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه،بختام تعاملات اليوم الأحد 12-9-2021، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، وطبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في نهاية التعاملات المسائية استقرت العملة السعودية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على نفس مستويات أمس استقر وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الريال السعودي في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية 3.75 ريال سعودي

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

أوضحت شاشات التداول اللحظية ببنك عودة في ختام التعاملات على سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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