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سعر الريال السعودي اليوم يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

4.17 و4.20 جنيه سعر شراء وبيع الريال بفروع HSBC
منى صلاح 3:55 م, الخميس, 3 يونيو 21 3:55 م, الخميس, 3 يونيو 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، 3-6-2021، عند متوسط سعري 4.169 جنيه للشراء و4.196 جنيه للبيع، في غالبية البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الريال السعودي اليوم على موقعه الرسمي.

وكذلك، تنقل منصة “المال” الإلكترونية لقرائها في تقرير يومي، سعر الريال السعودي اليوم، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

عند 0.27 دولار أمريكي، يتداول سعر الريال السعودي أمام العملة الأمريكية بالسوق المحلي، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أنهى سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، تعاملات اليوم عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي من حيث الأصول.

ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

ولا يزال سعر الريال السعودي يعرض أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، بالتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وفيما يخص سعر الريال السعودي في البنوك المحلية، تستعرض منصة “المال” الإلكترونية لقرائها، سعر الريال مقابل الجنيه، في 3 بنوك رئيسية؛

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك HSBC، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وعند 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك كريدي أجريكول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

أنهى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك مصر إيران للتنمية تداولاته المسائية اليوم، عند 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وفيما يخص بنوك المعاملات الإسلامية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تداولات الأسبوع.

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بقلم منى صلاح

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