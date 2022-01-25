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سعر الريال السعودي اليوم يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

بلغ 4.17 جنيه للشراء ببنك بلوم
فاطمة إمام 5:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 5:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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حافظ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25 يناير 2022 بنهاية التعاملات على استقراره داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في نهاية التعاملات .. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما بينت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وجاءت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلى المتحد عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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