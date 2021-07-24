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سعر الريال السعودي اليوم يبقي على مستوياته في البنوك

المصرف المتحد يقدم أدني مستوى لللريال السعودي
‫محمود الصباغ‬‎ 6:50 م, السبت, 24 يوليو 21 6:50 م, السبت, 24 يوليو 21

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عرضت شركات الصرافة العاملة في مصر، سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-7-2021 ، على نفس أسعار الأحد الماضي، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي،  بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

جاءت أسعار شراء وبيع الريال السعودي مقابل نظيره العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

في نهاية اليوم السبت جاء الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

مقابل نظيره الجنيه المصري وصلت مستويات الريال بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

يستعرض بنك بلوم سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعلى نفس مستويات الأحد الماضي يستعرض الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده، جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرية داخل البنك التجاري الدولي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

يستعرض بنك HSBC شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأدني للريال السعودي في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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