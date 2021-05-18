سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه ينهي تعاملاته مستقرًّا

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الثلاثاء، 18-5-2021، مستقرًّا عند متوسط سعري 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقًا لآخر تحديثات متوسط أسعار العملات على موقع البنك المركزي المصري، اليوم.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم، سواء على مستوى الشراء، أو البيع، لدى عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أغلق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملاته ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، بنهاية التداولات. الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

فيما أظهرت شاشات التداول المسائية بفروع بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وعند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ظل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، يتداول في فروع المصرف العربي الدولي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

واتخذ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك التنمية الصناعية، مسارًا مستقرًّا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على شاشات التداول المسائية ببنك الإسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوياته للشراء والبيع داخل فروع بنك عودة، ليتداول عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

حازت 6 بنوك محلية على أعلى سعر شراء للريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالسوق المحلية، عند 4.17 جنيه ببنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وHSBC وQNB الأهلي، مساء اليوم، الثلاثاء.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، احتفظ سعر شراء عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، بفروع المصرف المتحد، بقيمة 4.03، مساء اليوم، وهي الأدنى على مستوى الشراء بالبنوك المحلية.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، بالتعاملات المسائية.