سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك ببداية التعاملات

جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى صرف: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع في مستهل تعاملات البنوك اليوم الخميس 3-11-2022، حيث حقق سعر الصرف في البنوك مستوى مستقر نسبيًّا متوقع ارتفاعه خلال منتصف التعاملات، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة السعودية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.37 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.23 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 6.40 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 6.40 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ميد بنك: 6.23 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 6.26 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 6.26 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.39 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 6.18 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 6.23 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.