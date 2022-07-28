سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.05 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه، وفي نهاية التعاملات اليومية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، يقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار الصرف، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول بعدد من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه ببنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي سجل سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، 5.02 جنيه لللشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وحقق الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سعر 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في فروع البنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الريال السعودي، إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وأوضحت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري QNB، وصل سعر الريال السعودي إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري 5.00 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، في بنك الكويت الوطني 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول