سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.971 جنيه للشراء، و4.992 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعرالريال السعودى اليوم في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.81 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.85 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما أعلنت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري جاء عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.