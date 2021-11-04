استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات في فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وصل سعر شراء الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في نهاية التعاملات عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وسجل سعر الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

قدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ بالبنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.