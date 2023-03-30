سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاع أسعار الفائدة

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم أمام العملة المصرية إلى متوسط سعر صرف 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري، الذي قررت لجنة السياسة النقدية به مساء اليوم 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، ورفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أظهر موقع بنك البركة وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

قال موقع بنك الاستثمار العربي إن سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية، بلغ: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

قال موقع البنك المصري الخليجي إن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سجل: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، إلى 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد

حدد موقع المصرف المتحد، سعر الريال السعودي بـ: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ذكر موقع بنك الإسكندرية، أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سعر: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

قدّر البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر

اليوم في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.