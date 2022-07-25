سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من يوليو لعام 2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، بشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، والبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا لقرائه عن أسعار صرف العملات في البنوك، وفقًا للتحديثات في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات للشاشات اللحظية في الفروع

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني «NBK»

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك إيجي بنك «EGBANK»

أما في بنك إيجي بنك «EGBANK»، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري «QNB»

وصل سعر الريال السعودي إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع، في البنك الأهلي القطري «QNB».

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.40 للشراء، و5.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 5.00 للشراء، و5.04 للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، 4.90 للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 5.00 للشراء، 5.05 للبيع.