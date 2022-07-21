سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات 21-7-2022

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2021 أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليومية بعدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، 5.0257 جنيه للشراء، و5.0481 جنيه للبيع، حسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بخصوص متوسط أسعار العملات.

وتقدم بوابة “المال نيوز” بيانًا تفصيليًا بسعر الريال، من واقع شاشات التداول بمجموعة من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في سوق الصرف، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.0261 للشراء، و5.0426 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما في بنك مصر وهو من البنوك الحكومية الكبرى في السوق المصرية، فوصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.0263 للشراء، و5.0426 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، وهو من البنوك الحكومية في السوق المحلية 5.005 للشراء، و5.048 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد الحكومي، 4.8709 للشراء، و5.0587 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة بالسوق المحلية، 5.0261 جنيه للشراء، و5.0486 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، فوصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، 5.0399 للشراء، و5.0476 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

أما في بنك إيجي بنك EGBANK، فوصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.0139 جنيه للشراء، و5.0494 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

وصل الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB إلى 5.0290 للشراء، و5.0476 للبيع.