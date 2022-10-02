سعر الريال السعودي اليوم في بداية تعاملات الأحد البنكية مقابل الجنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 2-10-2022 في بداية تعاملات الأحد البنكية 5.18 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، حيث جاء مستقرًا عند آخر مستوى له منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند مستوى: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق عند مستوى: 5.14 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى: 5.20 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم إلى مستوى صرف في بنك الاستثمار العربي: 5.19 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وجاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه عند مستوى: 5.15 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

وحقق سعر الريال السعودي في بنك البركة مستوى صرف: 5.16 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى صرف: 5.08 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.