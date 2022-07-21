سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات 21-7-2022

وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وفي شركات الصرافة بالسوق المحلية، إلى 5.0231 جنيه للشراء، و5.0455 جنيه للبيع، بحسب آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًّا بأسعار الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي، 5.0234 جنيه للشراء، و5.0433 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر؛ وهو من أكبر البنوك الحكومية، إلى 5.0234 جنيه للشراء، و5.0433 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، وهو من البنوك الحكومية في السوق المحلية إلى 5.003 جنيه للشراء، و5.049 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان الحكومي، إلى 4.9518 جنيه للشراء، و5.0426 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة بالسوق المحلي، 5.0234 جنيه للشراء، و5.0493 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 4.8987 جنيه للشراء، و5.0632 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في شبكة فروع بنك قناة السويس، 4.9989 جنيه للشراء، و5.513 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، 5.037 جنيه للشراء، و5.0486 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB، إلى 5.0269 جنيه للشراء، و5.0486 جنيه للبيع.