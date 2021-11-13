سعر الريال السعودي اليوم في السوق المصرية السبت 13-11-2021

سعر الريال عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع بالمصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، السبت 13 نوفمبر 2021 في السوق المحلي المصري بالقطاع المصرفي، خلال الإجازة الرسمية الأسبوعية للبنوك المصرية ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وكشفت توقعات وكالة “موديز” انخفاض حجم الدين العام السعودي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29% ليصل إلى حوالي 25% بحلول العام 2025م من 32.5% خلال العام 2020م.

وقدرت “موديز” في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م إلى نسبة (2.5%).

مقارنةً بـ (11.2%) خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021م و6% في عام 2022م.